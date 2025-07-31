В четверг, 31 июля, Верховная Рада поддержала инициированный президентом законопроект о НАБУ и САП. Сначала документ подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, а теперь – Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и обращение президента.

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Что известно о законопроекте №13533?

В среду, 30 июля, законопроект прошел главный комитет Верховной Рады. В четверг, 31 июля, его рассмотрели первым и поддержали на заседании парламента – "за" проголосовал 331 депутат. Сначала документ подписал Стефанчук.

Позже Зеленский выступил с обращением, в котором сообщил о подписании закона. Он пообещал, что текст будет немедленно опубликован.

Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства,

– заявил президент.

По его словам, закон гарантирует отсутствие каких-либо внешних влияний и вмешательств, в частности благодаря регулярным проверкам на детекторе лжи – для всех тех работников, которые имеют доступ к государственной тайне или родственников в России.

Отметим, что в основном речь идет о возвращении старых норм – новый законопроект ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.

Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению, слышит своих граждан. Украина является демократией – точно никаких сомнений,

– подытожил Зеленский.

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения заседания Верховной Рады транслировали онлайн. Это первый шаг к полному восстановлению открытости ее работы, говорит нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.