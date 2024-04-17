В Донецкой области закрасили стелу на въезд: военные и волонтеры уже возвращают надписи

В Донецкой области волонтеры закрасили стелу на въезд с надписями и наклейками, которые ставили наши военные, что возмутило общественность. В конце концов там начали снова появляться новые надписи.

Эти надписи ставили наши защитники, которые сейчас воюют на Донецком направлении. Потихоньку стела возвращается к своему прошлому виду.

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На стеле в Донецкой области снова появились надписи на стеле в Донецкой области

Пользовательница тиктока, по имени Юлия, опубликовала в сети видео, где можно увидеть, что на стеле, расположенной на въезде в Донецкую область, которую только что закрасили волонтеры, начали появляться новые надписи военных из бригад, воюющих на этом направлении. Кроме того, свои надписи и наклейки ставят там и волонтеры.

В Донецкой области на закрашенном потолке снова начали появляться надписи / Видео с тиктока @yulka__ko

Стоит отметить, что пользователи соцсетей просят прислать им фото или видео стелы хорошего качества. Это нужно для того, чтобы напечатать наклейки надписей на прозрачной пленке и вернуть их на место.

Кроме того, один из украинских банков планирует выпустить обложку со знаком для виртуальной карты со стелой в Донецкой области, какой она была до "обновления".

Общественность возмутилась закрашиванием стелы в Донецкой области