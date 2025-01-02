На въезде в Покровск разрушили сине-желтую стелу

На въезде в город Покровск в Донецкой области, где идут тяжелые бои, была разрушена желто-синяя стела с названием города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение военнослужащего 68 бригады ВСУ Павла Вышебабу.

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Что известно о разрушении стелы

По его словам, военные увидели разрушенную стелу, когда ехали на задание. Букву "П" с надписи названия "Покровск" отбросило к дороге. После этого, как рассказал Павел Вышебаба, он остановился и положил букву в багажник.

Военнослужащий убежден, что этот фрагмент должен стать артефактом в "будущем музее российско-украинской войны".

Такие обломки истории, на мой взгляд, принадлежат украинской нации, и их нельзя выставлять на аукцион. Слишком большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым,

– считает он.

К слову, пока городских боев в Покровске нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются окружить его через соседние населенные пункты, поселка, проникать теми или иными группами, накапливаться и бить дальше так, чтобы обойти город.

Также активное действие БпЛА и другого вооружения противника сосредоточено в районе Покровска. Враг не идет в лобовые штурмы, а пытается взять город в окружение или полуокружение.