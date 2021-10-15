Стена на границе с Беларусью: Польша утвердила план строительства
15 октября 2021 , 12:54Читати новину українською
Источник:Politico
Парламент Польши утвердил план строительства стены на границе с Беларусью. Ее стоимость составит 1,6 миллиарда злотых, а это примерно 350 миллионов евро.
Польское государство еще в августе начало строить барьер с колючей проволокой. Все для того, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси.
К теме Польша начала строительство стены на границе с Беларусью
Что известно о плане строительства
Новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков. Решение парламента позволяет строить ее без публичных тендеров.
Также в случае необходимости разрешено экспроприировать частную собственность в обмен на компенсацию.Обратите внимание! По данным польских пограничников, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу.
Узнайте больше Долговременная спор, – Моравецкий о ситуации на границе с Беларусью
Стена на границе с Беларусью: коротко
- Польша из-за наплыва нелегальных мигрантов в августе начала строительство стены на границе с Беларусью. Тогда заявляли, что ее высота будет 2,5 метра.
- Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна также установит стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать незаконных мигрантов. В июле из-за этого там даже объявили экстремальную ситуацию.
- Польские власти в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение принял президент Анджей Дуда.
- Польша и Литва предполагают, что Беларусь и дальше будет дестабилизировать ситуацию. Страны готовятся к длительному спору из-за границы.