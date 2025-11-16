Авиаэксперт, аналитик Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что основная проблема заключается в необходимости точных координат целей от систем ПВО, поскольку малые дроны сами не имеют достаточных возможностей для обнаружения и идентификации вражеских объектов.
Способен ли "рой" дронов остановить атаку "Шахедов"?
Французский стартап Atreyd, основанный в 2023 году, разработал проект под названием DWS-1, который может стать частью общеевропейской программы "Стена дронов".
Концепция заключается в том, что от 50 до 200 квадрокоптеров поднимаются в воздух по команде одного оператора. Они взлетают в момент, когда поступает информация о возможном появлении "Шахедов" или других вражеских беспилотников, и перехватывают их.
Система также предусматривает внедрение технологии распознавания "свой – чужой".
Концепция "стены" дронов имеет логическое обоснование, однако необходимо решить задачу выявления целей, определения их координат, распределения целей между дронами и точного наведения,
– подчеркнул Криволап.
Малые квадрокоптеры не имеют собственных систем, которые позволили бы им самостоятельно идентифицировать и принять решение об уничтожении цели в реальном времени.
В лучшем случае дрон мог бы с помощью искусственного интеллекта определить, что "Шахед" пролетает в определенной локации, и самостоятельно взлететь для его перехвата.
"Даже при наличии камеры остается вопрос обработки видеопотока в реальном времени. Нерешенных технически-инженерных вызовов много – от связи и взаимодействия между дронами до технологий управления роем. Быстрая реализация такой системы маловероятна", – отметил Криволап.
Что еще известно о новых оборонных разработках Украины?
- Украинские военные ввели систему терминального наведения TFL-1, которая заметно повышает точность ударных FPV-дронов и обеспечивает их автономное самонаведение на цель на последних 400 – 500 метрах полета.
- Украина планирует развернуть широкое применение ракет "Фламинго" против России в конце 2025 или в начале 2026 года. Эти ракеты, изготавливаемые в Украине за сравнительно небольшую стоимость, способны поражать цели на дистанции около 3000 километров.
- Украинский дрон-перехватчик "Octopus" уже запущен в серийное производство на трех предприятиях, а еще 11 компаний готовят свои линии к выпуску. Эта система способна эффективно обезвреживать вражеские БпЛА ночью, в условиях радиоэлектронного подавления и на низких высотах, что усиливает оборонные возможности Украины.