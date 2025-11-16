Авиаэксперт, аналитик Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что основная проблема заключается в необходимости точных координат целей от систем ПВО, поскольку малые дроны сами не имеют достаточных возможностей для обнаружения и идентификации вражеских объектов.

Способен ли "рой" дронов остановить атаку "Шахедов"?

Французский стартап Atreyd, основанный в 2023 году, разработал проект под названием DWS-1, который может стать частью общеевропейской программы "Стена дронов".

Концепция заключается в том, что от 50 до 200 квадрокоптеров поднимаются в воздух по команде одного оператора. Они взлетают в момент, когда поступает информация о возможном появлении "Шахедов" или других вражеских беспилотников, и перехватывают их.

Система также предусматривает внедрение технологии распознавания "свой – чужой".

Концепция "стены" дронов имеет логическое обоснование, однако необходимо решить задачу выявления целей, определения их координат, распределения целей между дронами и точного наведения,

– подчеркнул Криволап.

Малые квадрокоптеры не имеют собственных систем, которые позволили бы им самостоятельно идентифицировать и принять решение об уничтожении цели в реальном времени.

В лучшем случае дрон мог бы с помощью искусственного интеллекта определить, что "Шахед" пролетает в определенной локации, и самостоятельно взлететь для его перехвата.

"Даже при наличии камеры остается вопрос обработки видеопотока в реальном времени. Нерешенных технически-инженерных вызовов много – от связи и взаимодействия между дронами до технологий управления роем. Быстрая реализация такой системы маловероятна", – отметил Криволап.

