Бильченко не имел право на бронирование, – во Львовском ТЦК о скандале с лаборантом ЛНУ

27-летнего лаборанта ЛНУ Степана Бильченко 7 февраля обнаружили водители на проезжей части на окраине Житомира. Мужчина был травмирован. В полиции заявили, что он выпрыгнул на ходу из машины, в которой вместе с другими мобилизованными направлялся в учебный центр.

Известно, что лаборанта кафедры ядерной физики ЛНУ имени Ивана Франко Степана Бильченко доставили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами головы. Его состояние стабильно тяжелое, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной ТЦК.

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Что рассказал друг Бильченко

По словам друга Бильченко Влада Коновалова, тот исчез утром 7 февраля. Его по дороге на работу забрали в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. Однако на самом деле мужчину отправили на ВВК. Коновалов утверждает, что медосмотр происходил не по правилам. Бильченко страдает синдромом обструктивное апноэ сна (ОАС), однако врачи ВВК это не учли и признали его годным к военной службе.

Друг лаборанта отметил, что его не имели права мобилизовать, ведь он имеет законные основания для отсрочки: работает преподавателем во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям. У Бильченко, по словам Коновалова, есть даже утвержденные документы, согласно которым, ему нельзя брать оружие в руки.

Что говорят в ОК "Запад"

В то же время представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский в эфире телемарафона опроверг, что Степан Бильченко принадлежит к категориям граждан, которые имеют право на бронирование.

Мы в очередной раз призываем граждан из числа сотрудников высших учебных заведений обновлять своевременно свои военно-учетные данные,

– подчеркнул Домбровский.

Также военный отметил, что руководители учебных заведений должны проводить соответствующую информационную кампанию среди своих сотрудников о необходимости и актуальности обновления военно-учетных данных.

Что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что Бильченко не предоставил никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку.

Там напомнили, что в образовательной сфере право на получение отсрочки от военной службы имеют научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень.

"Гражданин Бильченко, который работал лаборантом, не приобретал самостоятельного права на отсрочку", – отметили в ТЦК.

Также там отметили, что Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.