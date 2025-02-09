Відомо, що лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ імені Івана Франка Степана Більченка доставили до реанімаційного відділення з тяжкими травмами голови. Його стан стабільно важкий, передає 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК.

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Що розповів друг Більченка

За словами друга Більченка Влада Коновалова, той зник вранці 7 лютого. Його по дорозі на роботу забрали до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Однак насправді чоловіка відправили на ВЛК. Коновалов стверджує, що медогляд відбувався не за правилами. Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), однак лікарі ВЛК це не врахували і визнали його придатним до військової служби.

Друг лаборанта наголосив, що його не мали права мобілізувати, адже він має законні підстави для відстрочки: працює викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка та проходив альтернативну службу через релігійні переконання. У Більченка, за словами Коновалова, є навіть затверджені документи, згідно з якими, йому не можна брати зброю до рук.

Що кажуть у ОК "Захід"

Водночас речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський в ефірі телемарафону заперечив, що Степан Більченко належав до категорій громадян, які мають право на бронювання.

Ми вкотре закликаємо громадян із числа співробітників вищих навчальних закладів оновлювати своєчасно свої військово-облікові дані,

– наголосив Домбровський.

Також військовий зазначив, що керівники навчальних закладів мають проводити відповідну інформаційну кампанію серед своїх співробітників стосовно необхідності і нагальності оновлення військово-облікових даних.

Що кажуть у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК підкреслили, що Більченко не надав жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку.

Там нагадали, що в освітній сфері право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

"Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку", – наголосили у ТЦК.

Також там зазначили, що Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.