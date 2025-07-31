ВСУ имеют и альтернативные системы связи, кроме Starlink. Впрочем, он до сих пор остается основным, поскольку обеспечивает доступ к определенным видам вооружения.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что Starlink-и вышли из строя из-за кибератаки. Возможно, за этим стоят Россия или Китай.

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ВСУ имеют разные системы связи

Очевидно, что в ходе расследования рассматриваются и другие версии, но сбой, который произошел почти по всему миру, свидетельствует о том, что, вероятно, имели место проблемы другого типа.

Что касается Starlink-ов и сбоев, которые возникали, когда мы говорим о связи, то это, вероятнее всего, вопрос внешнего вмешательства. Сейчас компания проводит собственное расследование,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что в Вооруженных силах Украины связь обеспечивается различными системами. Starlink – лишь одна из них, хотя и самая распространенная. Ее главное преимущество – это доступ к применению определенных видов вооружения: беспилотников, высокоточных снарядов типа Excalibur, а также систем, которые используются в установках HIMARS, в частности GMLRS.

Эта система имеет критическое значение для передовых позиций, где альтернативная связь или невозможна, или слишком рискованная из-за угрозы демаскировки. В то же время ведется работа над созданием резервных каналов связи.

Он также пояснил, что вопрос дублирования поднимался еще с начала года, когда были слухи и публикации в медиа о том, что Илон Маск может прекратить предоставление этих услуг Украине. Это означало, что нужно искать альтернативы.

Например, Франция предложила свои системы, хотя они и менее распространены. Это создает определенный уровень конкуренции, ведь страны предлагают свои решения Украине. Работа ведется как с имеющимися системами, так и с потенциальными конкурентами Starlink, чтобы обеспечить альтернативные каналы связи. Они не обязательно должны быть спутниковыми – есть и другие технологии.

Для нас вопрос связи и координации действий является критически важным, поскольку это касается разведки, ударных возможностей, в частности беспилотников, и общей поддержки связи на некоторых позициях, где иначе обеспечить ее невозможно, чтобы не демаскировать себя,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что сейчас после последнего сбоя глобальных проблем не наблюдается – система функционирует и выполняет свои задачи.