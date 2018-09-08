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Стоит ли разрывать дипотношения с Россией: мнение международника

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Украина разрывает Договор о дружбе с Россией
Украина разрывает Договор о дружбе с Россией / Фото из открытых источников

Дипломатические отношения Украины и России сейчас находятся на низком уровне. Разорвать их нужно, но сначала необходимо сделать другие шаги.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Международник отмечает, что Украина и Россия не назначали послов. Весной Украина из-за отравления экс-российского разведчика Скрипаля в Великобритании выслала часть российских дипломатов. Хотя, по мнению Друзенко, это абсурдно, потому что Украина в тысячи раз больше заплатила жизнями наших граждан за российскую агрессию.

Однако, отмечает юрист, Россия до сих пор является главным инвестором в украинскую экономику – товарооборот составляет полмиллиарда долларов и продолжает расти. Поэтому для начала нужно прекратить экономические отношения с агрессором.

Надо начинать не с разрыва дипотношений с Россией, а уменьшить наше заробитчанство, торговлю в стратегических сферах с РФ. Сегодня мы поставляем в Россию титановые резинки для авиации. Нельзя одной рукой торговать, а другой воевать. Это торговля на крови. И после этого прекращать дипломатические, консульские отношения, закрывать посольство. На пятый год войны кто-то умирает на фронте, а кто-то жирует на торговле с агрессором,
– подчеркнул Геннадий Друзенко.

Напомним, 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должно представить необходимый пакет документов для прекращения договора. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

6 сентября на заседании СНБО было поддержано предложение президента о непродлении Договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?
Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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