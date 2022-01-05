В столице Казахстана Нур-Султане ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за массовых протестов в Нур-Султане вводят режим чрезвычайной ситуации. Он начинает действовать уже 5 января.

В списке городов Казахстана, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации, пополнение. Теперь ограничения будут действовать и в столице.

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В Нур-Султане ввели режим чрезвычайной ситуации

В столице Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ уже подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Ограничения в Нур-Султане будут действовать с 5 по 19 января.

Напомним, ранее режим ЧС уже ввели в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.

Режим чрезвычайной ситуации предусматривает

комендантский час с 23:00 до 7:00;

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов;

ограничения на свободу передвижения;

проверку документов людей, а также осмотр вещей и транспорта;

ограничения на въезд и выезд из региона;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств, ядовитых веществ;

особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя;

изъятие на время у людей оружия и боеприпасов, отравляющих веществ, а у юридических лиц – еще и боевой и учебной военной техники.

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