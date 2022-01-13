В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы

В Нур-Султане 13 января ввели "оранжевый уровень" террористической угрозы. Он будет действовать в столице Казахстана 14 дней.

Ограничения продлятся до 27 января. На этот период местных жителей просят соблюдать определенные требования.

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В частности население должно выполнять указания правоохранителей.

Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования,

– говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение в Казахстане

5 января из-за масштабных протестов по всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Оно предусматривает ряд ограничений, среди которых – комендантский час, запрет массовых мероприятий, изъятие оружия и тому подобное. Кстати, сначала чрезвычайное положение ввели в Алматы, Нур-Султане и Мангистаунской области.

12 января президент Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил ограничения в Западноказахстанской, Павлодарской и Североказахстанской областях.

Войска ОДКБ покидают страну

5 января Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой оказать военную помощь. Первой, понятное дело, вызвалась Россия.

Всего в Казахстане находилось более 2 тысяч так называемых миротворцев, которые якобы должны были охранять государственные здания.

Впоследствии Токаев заявил, что войска ОДКБ "успешно завершили свою миссию". 13 января их начали выводить с территории страны.

По данным издания The Financial Times, такими действиями президент Казахстана увеличил политическую зависимость своей страны от России.

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Оранжевый уровень террористической опасности установлен в Нур-Султане.

Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования.

Оранжевый уровень террористической опасности установлен на 14 суток.