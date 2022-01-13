В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы
Источник:телеграм-канал ORDA
В Нур-Султане 13 января ввели "оранжевый уровень" террористической угрозы. Он будет действовать в столице Казахстана 14 дней.
Ограничения продлятся до 27 января. На этот период местных жителей просят соблюдать определенные требования.
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В частности население должно выполнять указания правоохранителей.
Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования,
– говорится в сообщении.
Чрезвычайное положение в Казахстане
5 января из-за масштабных протестов по всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Оно предусматривает ряд ограничений, среди которых – комендантский час, запрет массовых мероприятий, изъятие оружия и тому подобное. Кстати, сначала чрезвычайное положение ввели в Алматы, Нур-Султане и Мангистаунской области.
12 января президент Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил ограничения в Западноказахстанской, Павлодарской и Североказахстанской областях.
Войска ОДКБ покидают страну
- 5 января Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой оказать военную помощь. Первой, понятное дело, вызвалась Россия.
- Всего в Казахстане находилось более 2 тысяч так называемых миротворцев, которые якобы должны были охранять государственные здания.
- Впоследствии Токаев заявил, что войска ОДКБ "успешно завершили свою миссию". 13 января их начали выводить с территории страны.
- По данным издания The Financial Times, такими действиями президент Казахстана увеличил политическую зависимость своей страны от России.
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Оранжевый уровень террористической опасности установлен в Нур-Султане.
Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования.
Оранжевый уровень террористической опасности установлен на 14 суток.