Столкнется с быстрыми и серьезными последствиями, – Байден об ответе на вторжение России

Джо Байден заявил, что Россию ожидают серьезные последствия в случае вторжения на территорию Украины. По его словам, реакция будет мгновенной.

Американский президент отметил, если Москва будет пытаться решить ситуацию путем диалога, то Соединенные Штаты, союзники и партнеры "продолжат действовать добросовестно".

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Если вместо этого Россия решит уйти от дипломатии и напасть на Украину, она будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями,

– сказал Джо Байден.

Глава Соединенных Штатов также подчеркнул, что мир должен понимать, какую угрозу несет Россия, и должен быть готов ответить в случае попытки Путина начать полномасштабное вторжение.

Заседание Совбеза ООН – шаг к сплочению мира

Он добавил, что заседание Совбеза ООН, состоявшееся 31 января, – критический шаг в сплочении мира.

Чтобы высказаться в один голос о: отказе от применения силы, призыве к военной деэскалации, поддержке дипломатии, как наилучшего пути вперед, и требовании ответственности от каждого государства-члена относительно воздержания от военной агрессии против соседей,

– подытожил президент США.

Мощные санкции против России: что известно

Ограничения Соединенных Штатов против России будут касаться ключевых секторов экономики.

В то же время в Белом доме 25 января подтвердили, что готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут нанести ущерб промышленности страны-агрессора.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT.

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