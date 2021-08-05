Столкновение поездов в Чехии: число жертв возросло
5 августа 2021 , 09:25Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
В Чехии произошла страшная авария – столкнулись 2 пассажирских поезда. Число жертв возросло. В результате ДТП уже погибли три человека.
Умерли оба машиниста, а также женщина-пассажир. Более 30 человек получили травмы. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
К теме В Чехии столкнулись поезда: 2 человека погибли, десятки пострадали – фото
Что известно об аварии
- ДТП произошло утром 4 августа вблизи чешского города Домажлице. Скоростной поезд, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень – Домажлице.
- Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов. Он проигнорировал сигнал "стоп".
- На месте аварии сразу отправили 3 вертолета спасателей. Также туда приехали 11 команд спасателей. Они перевозили людей в больницу.
- В сети обнародовали страшные фото с места происшествия. На фотографиях видно, что части поездов были разнесены вдребезги.
Столкновение поездов / Фото Právo
Похожая авария в Египте
В египетской провинции Сохаг 26 марта тоже произошла жуткая авария. Столкнулись 2 пассажирских поезда. Тогда погибли более 30 человек, около 66 – пострадали. Больницы в регионе были вынуждены перевести в чрезвычайное положение для приема пострадавших.