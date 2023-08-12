10 вооруженных россиян: украинские защитники вступили в стрелковый бой с ДРГ в Сумской области

Россия направила своих диверсантов на территорию Сумской области. К счастью, украинские воины смогли вовремя заметить врага.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал о стрелковом бое между нашими защитниками и российскими диверсантами на Сумщине. Инцидент произошел в субботу, 12 августа.

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Россияне хотели проникнуть на Сумщину

Наев заявил, что украинские военнослужащие отдельной механизированной бригады во время рекогносцировки обнаружили российскую ДРГ недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины.

Зрительно и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА,

– написал генерал-лейтенант.

По его словам, наши защитники открыли шквальный огонь по противнику. В результате россияне вынуждены были вернуться на территорию своей страны-агрессора. Некоторые оккупанты получили ранения. Диверсанты забрали своих раненых и отошли за нашу госграницу, применяя минометы калибра 120 миллиметров во время отступления. Наев отметил, что врагу не удалось прорваться в Украину через приграничье Сумщины благодаря умелым и своевременным действиям наших защитников.

Российские диверсанты не оставляют попыток прорваться в Украину