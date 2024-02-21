Столтенберг оценил, почему Россия смогла захватить Авдеевку
Источник:"Радио Свобода"
18 февраля завершилась операция по выводу Сил обороны из Авдеевки. В НАТО проанализировали, почему оккупанты смогли захватить город.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, благодаря чему россиянам удалось оккупировать Авдеевку, и какие последствия это событие будет иметь на дальнейшую ситуацию на фронте.
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Почему Россия смогла взять Авдеевку
Столтенберг назвал захват Авдеевки первым заметным военным успехом России за последние месяцы.
По мнению генсека, стране – агрессорке удалось его достичь благодаря "значительной военной поддержке от Ирана и Северной Кореи", наращиванию собственного производства вооружения и мобилизации большего количества сил.Справка: Reuters пишет, что Иран мог передать России около 400 баллистических ракет с дальностью до 700 км. Часть переданных ракет – из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в частности Zolfaghar. Такая ракета способна уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. Поставки начались в начале января.
Что означает потеря города
Столтенберг подчеркнул, что потеря населенного пункта стала доказательством сложной ситуации на поле боя. В то же время он уверен, что это не принесло России стратегической победы.
Эта битва доказала, что Москва ради даже незначительных территориальных успехов готова жертвовать большим количеством своих солдат.
Потеря Авдеевки также показала, что союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь.
В то же время эта история показала, что Украина сама должна быть готова мобилизовать личный состав, необходимый для отпора российской агрессии.
Оккупация Авдеевки: последние новости
- Военный из "Легиона Свободы" Максим Морозов сказал, что Россия смогла оккупировать город благодаря превосходству в технике и живой силе. Противник понял, что украинцы испытывают дефицит снарядов и дронов. Кроме того, пехота бригад, которая держала оборону Авдеевки два года, была очень истощена. Зато Москва стягивала в город новые резервы. Она имеет возможность быстро пополнять потери в своей пехоте, не в последнюю очередь благодаря заключенным.
- Еще перед тем, как Сырский дал приказ о выводе украинских сил из Авдеевки, в Белом доме обратили внимание на то, что город вскоре упадет только потому, ВСУ не хватает снарядов. Там попросили республиканцев из Палаты представителей не терять время и принять законопроект о выделении Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. Джон Кирби предупредил, что судьба Авдеевки может постигнуть и другие города Украины.
- Комментируя выход ВСУ из Авдеевки, Пентагон назвал это решение стратегическим. В то же время там отметили критическую ситуацию на фронте и потребность немедленного финансирования.