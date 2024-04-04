"Не является стороной конфликта": НАТО не будет посылать свою армию в Украину, – Столтенберг
В течение длительного времени мировые лидеры и представители спорят о необходимости введения боевых подразделений Североатлантического альянса на территорию нашего государства. В НАТО прокомментировали возможность отправки западных военных в Украину.
Отдельное заявление по этому поводу сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания министров иностранных дел. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
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"Нет никаких перспектив для Альянса"
Глава Альянса напомнил, что это Россия начала войну в Украине, чтобы взять ее под контроль. Киев имеет право на защиту своей территории, поскольку это прописано в международном праве. Союзники по НАТО решили помочь Украине защититься, однако посылать свою армию не планируют.
У нас нет никаких перспектив иметь боевые подразделения НАТО на территории Украины. Об этом не поступало никаких запросов (с украинской стороны – 24 канал). Но украинцы просят об оборудовании, боеприпасы, оружие, и мы предоставляем их Украине. Это не делает НАТО частью конфликта,
– сказал Столтенберг.
Ранее Столтенберг сказал, что даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.
Что известно о резонансном заявлении Эммануэля Макрона: главное
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало нешуточные дискуссии среди союзников Украины.
- Позицию самого НАТО озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он рассказал, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
- Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил заявление президента Франции об отправке в наше государство западных военных. По его словам, Украина никогда не просила об этом, а Макрон имел в виду возможность учений.
- Однако посол Франции сообщил, что некоторые страны поддержали идею Макрона относительно отправки войск в Украину. Обсуждение этого вопроса есть – по мнению дипломата, сейчас уже нет "красных линий".
- В Белом доме отметили, что французский лидер имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. В то же время США не планируют направлять свой контингент. Это подтвердил и Джо Байден, и он, по словам Джейка Салливана, не отступит от этой позиции.
- Журналисты французского издания Le Monde заявили, что президент Эммануэль Макрон задумывается над тем, чтобы отправить войска в Одессу. Это может произойти уже с лета 2024 года. Макрон убежден, что "ситуация в Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается и война затягивается".