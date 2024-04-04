"Не является стороной конфликта": НАТО не будет посылать свою армию в Украину, – Столтенберг

В течение длительного времени мировые лидеры и представители спорят о необходимости введения боевых подразделений Североатлантического альянса на территорию нашего государства. В НАТО прокомментировали возможность отправки западных военных в Украину.

Отдельное заявление по этому поводу сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания министров иностранных дел. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

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"Нет никаких перспектив для Альянса"

Глава Альянса напомнил, что это Россия начала войну в Украине, чтобы взять ее под контроль. Киев имеет право на защиту своей территории, поскольку это прописано в международном праве. Союзники по НАТО решили помочь Украине защититься, однако посылать свою армию не планируют.

У нас нет никаких перспектив иметь боевые подразделения НАТО на территории Украины. Об этом не поступало никаких запросов (с украинской стороны – 24 канал). Но украинцы просят об оборудовании, боеприпасы, оружие, и мы предоставляем их Украине. Это не делает НАТО частью конфликта,

– сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг сказал, что даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.

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