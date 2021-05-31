Украину не будут приглашать на саммит НАТО, – Столтенберг назвал причину

На саммит Организации Североатлантического договора не будут приглашать Украину. Также на встрече не будет и Греции.
Ведь в саммите примут участие только государства-члены Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
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По его словам, соответствующее решение приняли из-за того, что саммит будет кратковременным.
В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени и мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами,
– заявил Столтенберг.
Когда именно такие встречи состоятся – он не сказал. В то же время отметил, что на этот раз формат с партнерами – не предусмотрен.
Политика открытых дверей в НАТО
Столтенберг отметил, что политика открытых дверей в НАТО – это большое достижение, благодаря которому удалось распространить демократию и защитить права людей всей Европы после "холодной войны".
Генсек НАТО отметил, что Альянс продолжает сотрудничество с Грузией и Украиной. Также он дал совет странам-аспирантам: "Сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции".Напомним! Саммит Организации Североатлантического договора состоится 14 июня 2021 года.
Членство Украины в НАТО: кратко
- Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2008 году.
- В июне 2020 года наше государство стало партнером Альянса и приобрело статус участника Программы расширенных возможностей.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на ближайшем саммите НАТО не примут План действий по членству в Альянс.
- В субботу, 29 мая, стало известно, что Украина первой среди государств-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства.