После нее у украинских защитников появится больше возможностей на фронте, в том числе в освобождении украинской территории. Детальнее это и другие события российско-украинской войны в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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ГУР передает "привет" России

Главное управление разведки Украины обещало и выполнило свое обещание – в приграничных областях России горячо.

Известно, что по Курску прилетели беспилотники, попадания произошли в электростанцию. Также появились сообщения от РДК и Легиона "Свобода России", что они зашли на территорию Белгородской области, выполнили задание и вернулись.

Свитан объяснил, что такие рейдовые атаки проводятся постоянно, выполняется ряд военных задач. Фактически это будни разведки, глубина которой до 30 метров. Задача – разведка, доразведка, корректировка огня, минирование территории, уничтожение противника и т.д.

Полная сводка от Романа Свитана: смотреть видео

В Крыму "весело"

На временном оккупированном полуострове Крым оккупантам тоже несладко. Сообщают о взрывах в Керчи.

Однако россияне не спешат полностью покидать Крым, Свитан убежден, что они не будут убегать оттуда, пока точно не будет известно о способе освобождения Крыма. Ведь сейчас идет много разговоров о политическом, дипломатическом и других подобных путях освобождения полуострова.

Пока нет ясности, россияне будут сидеть в Крыму до последнего свистка. Поэтому нужно более жестко вести риторику о деоккупации Крыма. Любой военный скажет, что территорию, захваченную чужой армией, освободить невозможно другим способом, кроме военного,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Он убежден, что обязательно будет фронтальный заход в Крым, будут бои за каждый населенный пункт, поэтому если там остаются гражданские россияне, они могут попасть в боевое столкновение, что равно смерти. Потому, чем раньше, тем лучше россиянам уезжать из Крыма, пока еще открыты механизмы выезда более-менее безопасными путями.

Украине уже передали или в ближайшее время передадут некоторое количество ракет ATACMS, имеющие кассетные боеприпасы, накрывающие площадь километр на километр и разрывающиеся на 950 субэлементов. Они смогут работать по сухопутному коридору из России в Крым и по самому полуострову.

Результаты визита Столтенберга

Без предварительного объявления в Украину 28 сентября с визитом приехал глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал партнеров предоставлять Украине больше систем ПВО и объявил о выделении 2,4 миллиарда долларов на снаряды.

Полковник запаса заметил важную деталь, что впервые НАТО напрямую передает военное вооружение — боеприпасы украинской армии.

Первый раз и сразу много. Это очень серьезный показатель принятия решений в структурах НАТО,

– добавил военный аналитик.

Ведь НАТО сейчас передает летальное вооружение, то есть фактически выступает на стороне Украины. Можно считать, что НАТО всерьез присоединилось к войне против России, считает Свитан.