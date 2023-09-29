Після неї в українських оборонців з'явиться більше можливостей на фронті, зокрема у звільненні української території. Детальніше це та інші події російсько-української війни у щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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ГУР передає "привіт" Росії

Головне управління розвідки України обіцяло і виконало свою обіцянку – в прикордонних областях Росії наразі гаряче.

Відомо, що по Курську прилетіли безпілотники, влучання відбулися у електростанцію. Також з’явилися повідомлення від РДК та Легіону "Свобода Росії", що вони зайшли на територію Бєлгородської області, виконали завдання і повернулися.

Світан пояснив, що такі рейдові атаки проводяться постійно, виконується низка військових завдань. Фактично це будні розвідки, глибина якої до 30 метрів. Завдання – розвідка, дорозвідка, коригування вогню, мінування території, знищення противника тощо.

Повне зведення від Романа Світана: дивитися відео

В Криму "весело"

На тимчасову окупованому півострові Крим окупантам також несолодко. Повідомляють про вибухи в Керчі.

Однак росіяни не поспішають повністю покидати Крим, Світан переконаний, що вони не тікатимуть звідти, доки точно не буде відомо про спосіб звільнення Криму. Адже зараз точиться багато розмов про політичний, дипломатичний та інші подібні шляхи звільнення півострова.

Поки немає ясності, росіяни будуть сидіти в Криму до останнього свистка. Тому потрібно дещо жорсткіше вести риторику про деокупацію Криму. Будь-який військовий скаже, що територію, яка захоплена чужою армією, звільнити неможливо іншим способом, окрім військового,

– наголосив льотчик-інструктор.

Він переконаний, що обов'язково буде фронтальний захід до Криму, будуть бої за кожен населений пункт, тому якщо там лишаються цивільні росіяни, вони можуть потрапити в бойове зіткнення, що дорівнює смерті. Тому що раніше, тим краще росіянам виїжджати з Криму, поки ще відкриті механізми виїзду більш-менш безпечними шляхами.

Україні уже передали або найближчим часом передадуть деяку кількість ракет ATACMS, які мають касетні боєприпаси, що накривають площу кілометр на кілометр і розриваються на 950 субелементів. Вони зможуть працювати по сухопутному коридору з Росії до Криму і по самому півострову.

Результати візиту Столтенберга

Без попереднього оголошення до України 28 вересня з візитом приїхав очільник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Він закликав партнерів надавати Україні більше систем ППО та оголосив про виділення 2,4 мільярда доларів на снаряди.

Полковник запасу зауважив важливу деталь, що вперше НАТО безпосередньо передає військове озброєння — боєприпаси українській армії.

Перший раз і одразу багато. Це дуже серйозний показник ухвалення рішень в структурах НАТО,

– додав військовий аналітик.

Адже НАТО зараз передає летальне озброєння, тобто фактично виступає на боці України. Можна вважати, що НАТО серйозно долучилося до війни проти Росії, вважає Світан.