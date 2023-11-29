Россия накануне зимы накопила большой арсенал ракет, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия накануне зимы накопила обширный арсенал ракет. Йенс Столтенберг убежден, что недооценивать врага нельзя.

По его словам, Кремль перевел свою экономику на военные рельсы. Соответствующее заявление чиновник сделал 29 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, пишет 24 Канал.

Смотрите также Кулеба не видит рисков: продолжит ли Словакия оказывать военную помощь Украине

Что сказал Столтенберг об арсенале вражеских ракет

Йенс Столтенберг сказал, что российская экономика уже перешла на военные рельсы, а у Путина высокая терпимость к потерям.

И цели России в Украине не изменились. Россия накануне зимы накопила обширный ракетный арсенал. И мы видим новые попытки удара по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины. Пытается оставить Украину в темноте и холоде,

– заявил генсек Альянса.

Он заверил, что приветствует решение членов Североатлантического альянса укреплять противовоздушную оборону Украины.

"На прошлой неделе 20 членов НАТО согласились сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины. Это поможет защитить Вооруженные Силы и города Украины. И спасать украинские жизни", – добавил Йенс Столтенберг.

Как Россия атакует зимой

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что Россия зимой будет бить больше с помощью дронов. Ведь враги в этом году имеют ориентировочно вдвое меньше ракет, чем было в прошлом году. Однако точное количество ракет оккупантов неизвестно, потому что они не афишируют свои запасы.

Юрий Игнат объяснил, что в прошлом году оккупанты выпустили по нашим объектам критической инфраструктуры только крылатых ракет (Х-101, Х-555) более тысячи единиц. Согласно данным разведки, враг накапливал по 100 ракет суммарно ежемесячно. То есть сейчас у врагов может быть 800 ракет.

По словам Игната, Россия будет производить больше дронов. Речь идет не только о "Шахедах", но и о "Ланцетах" и других дронах российского производства.

Смотрите также Управляемые ракеты и боевые дроны: Воздушные силы о последней атаке и целях врага

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что это вражеское оружие постоянно меняет маршруты во избежание сбития мобильными группами.

"Их задача – обойти по максимуму наши системы ПВО, поэтому противник ищет слабые места, обходя по границам областей, используя реки, автомобильные дороги, чтобы дроны были максимально мало заметны, и чтобы как можно больше дронов достигло своих целей", – заявил Юрий Игнат.

По его словам, именно поэтому эти дроны приходится уничтожать уже на подступах к объектам, городам, которые Россия потенциально хочет поразить.