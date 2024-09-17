Сочи, Тамбов и даже Москва: куда в России могут достать ракеты Storm Shadow
По данным источников западной прессы, в ближайшее время британское правительство снимет запрет на применение дальнобойного оружия по территории России. А это, в частности, означает, что Силы обороны смогут наносить удары по военным объектам на территории России с помощью ракет Storm Shadow.
Британско-французские ракеты уже хорошо зарекомендовали себя во время войны в Украине, в частности ими был уничтожен штаб черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Какие российские города могут оказаться под ударом – разбирался 24 Канал.
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Какие города в зоне досягаемости Storm Shadow
Операционная дальность ракет Storm Shadow/SCALP-EG достигает 560 километров. Конечно, это практический потолок, и все же, теоретически на таком расстоянии ракеты способны поражать цели. Если союзники предоставят разрешение на удары этими ракетами по России, тогда в зоне поражения окажется немало регионов России. С учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2023 года, в зоне досягаемости дальнобойных ракет будут:
- Белгородская область и город Белгород;
- Курская область и город Курск;
- Брянская область и город Брянск;
- Смоленская область и город Смоленск;
- Орловская область и город Орел;
- юг Псковской области;
- Тверская область и город Тверь;
- Калужская область и город Калуга;
- Тульская область и город Тула;
- Московская область и город Московская область и город Москва;
- Рязанская область и город Рязань;
- Липецкая область и город Липецк;
- восток Тамбовской области и город Тамбов;
- Воронежская область и город Воронеж;
- Ростовская область и город Ростов-на-Дону;
- Волгоградская область и город Волгоград;
- Республика Калмыкия и город Элиста;
- Краснодарский край и города Ейск, Приморско-Ахтарск, Краснодар и Сочи;
- республика Адыгея;
- Карачаево-Черкесия и город Черкесск;
- Ставропольский край и город Ставрополь.
Куда могут достать ракеты Storm Shadow / Инфографика 24 Канала
Конечно, как и Москва, так и Сочи являются теоретически достижимыми для этих ракет. Сейчас свою эффективность они демонстрируют на расстоянии до 300 километров и довольно успешно, поэтому особое внимание Ростову-на-Дону, Воронежу, Орлу, и Ейску.
Напомним, что по данным западных СМИ, ближайшее время США и Великобритания могут снять ограничения по применению дальнобойного оружия Украины по территории России. Сейчас это оружие, в частности и Storm Shadow Силы обороны могут использовать для ударов по целям на временно оккупированной территории Украины.