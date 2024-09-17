Сочи, Тамбов и даже Москва: куда в России могут достать ракеты Storm Shadow

По данным источников западной прессы, в ближайшее время британское правительство снимет запрет на применение дальнобойного оружия по территории России. А это, в частности, означает, что Силы обороны смогут наносить удары по военным объектам на территории России с помощью ракет Storm Shadow.

Британско-французские ракеты уже хорошо зарекомендовали себя во время войны в Украине, в частности ими был уничтожен штаб черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Какие российские города могут оказаться под ударом – разбирался 24 Канал.

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Какие города в зоне досягаемости Storm Shadow

Операционная дальность ракет Storm Shadow/SCALP-EG достигает 560 километров. Конечно, это практический потолок, и все же, теоретически на таком расстоянии ракеты способны поражать цели. Если союзники предоставят разрешение на удары этими ракетами по России, тогда в зоне поражения окажется немало регионов России. С учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2023 года, в зоне досягаемости дальнобойных ракет будут:

Белгородская область и город Белгород;

Курская область и город Курск;

Брянская область и город Брянск;

Смоленская область и город Смоленск;

Орловская область и город Орел;

юг Псковской области;

Тверская область и город Тверь;

Калужская область и город Калуга;

Тульская область и город Тула;

Московская область и город Московская область и город Москва ;

; Рязанская область и город Рязань;

Липецкая область и город Липецк;

восток Тамбовской области и город Тамбов;

Воронежская область и город Воронеж;

Ростовская область и город Ростов-на-Дону;

Волгоградская область и город Волгоград;

Республика Калмыкия и город Элиста;

Краснодарский край и города Ейск, Приморско-Ахтарск, Краснодар и Сочи;

республика Адыгея;

Карачаево-Черкесия и город Черкесск;

Ставропольский край и город Ставрополь.



Куда могут достать ракеты Storm Shadow / Инфографика 24 Канала

Конечно, как и Москва, так и Сочи являются теоретически достижимыми для этих ракет. Сейчас свою эффективность они демонстрируют на расстоянии до 300 километров и довольно успешно, поэтому особое внимание Ростову-на-Дону, Воронежу, Орлу, и Ейску.

Напомним, что по данным западных СМИ, ближайшее время США и Великобритания могут снять ограничения по применению дальнобойного оружия Украины по территории России. Сейчас это оружие, в частности и Storm Shadow Силы обороны могут использовать для ударов по целям на временно оккупированной территории Украины.