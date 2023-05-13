Масса "вкусных" целей, – военный эксперт предположил, по чему могут бить ракетами Storm Shadow

Великобритания передаст Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Теперь россиянам нужно значительно усилить свою ПВО – увеличить количество пусковых установок, радаров и т.д.

И это не гарантирует 100% защиты от этих ракет. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Харук.

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Да, Storm Shadow медленная, она дозвуковая. Но при этом она летит на низкой высоте – несколько десятков метров над землей. Вдобавок имеет характерную форму фюзеляжа, которая уменьшает вероятность ее обнаружения радаром. Эта ракета представляет потенциальную угрозу для россиян.

Логистика врага под большой угрозой

Как пояснил военный эксперт, эта ракета создана для поражения стационарных защищенных целей – командных пунктов, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мостов.

Представьте, как 4 – 5 Storm Shsdow попадают в Керчинский мост. Разумеется, это сразу подрывает всю логистику россиян на Крымском направлении,

– отмечает Харук.

Если появление HIMARS заставило россиян переместить склады на расстояние более 90 километров от линии фронта, то появление Storm Shadow заставит переместить вообще на территорию России. Вся оккупированная территория поражается этими ракетами.

Безусловно, Storm Shadow могут хорошо отработать по Крымскому мосту. Впрочем, акцентирует Харук, есть масса других "вкусных" целей, например, железнодорожная узловая станция, удар по которой может нарушить логистику врага на определенном участке фронта.

"Российская логистика строится на железнодорожном транспорте, в отличие от натовской, где в основе автомобильные пути", – подытожил Андрей Харук.

Достаточно ли у нас самолетов

Правда есть один нюанс. Самолетов для использования Storm Shadow у нас не так много. Мы не сможем одномоментно запускать десятки таких ракет, даже если бы нам их и предоставили. Это будут точечные удары, нуждающиеся в тщательной подготовке, маскировке, чтобы увеличить шанс тех нескольких ракет на попадание в цель.

Максимально Великобритания могла выделить несколько десятков ракет – 20 – 30 – 50. Сказать трудно, однако вряд ли больше. Ведь стоимость такой ракеты – 800 тысяч фунтов стерлингов.

– предположил Харук.

По словам военного эксперта, теоретически эти ракеты можно применять с бомбардировщика Су-24М. Но сколько у нас самолетов – доподлинно неизвестно.

"Вряд ли под истребители удастся их адаптировать – МиГ-29, Су-27. Все-таки ракета весит 1300 килограммов, нужно, чтобы узел подвески выдержал этот вес", – объяснил военный эксперт.

Враг в истерике