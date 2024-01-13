Ракеты Storm Shadow интегрировали в украинские Су-24, – гендиректор MBDA

Франко-британские авиационные крылатые ракеты класса "воздух – земля" интегрировали в украинские бомбардировщики Су-24. Storm Shadow смогли модифицировать в кратчайшие сроки.

Об этом рассказал генеральный директор MBDA. Эрик Беранже отметил, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину в мире значительно возрос спрос на разные виды вооружения и их модификацию.

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Storm Shadow интегрировали в Су-24

Гендиректор MBDA отметил, что компания смогла в достаточно короткий срок модифицировать Storm Shadow/SCALP на самолеты Су-24. Беранже, что в обычном темпе для такой работы потребовалось бы около 6 лет. Однако на скорую модификацию повлияло то, что его компания фактически получила "карт-бланш" в своей работе.

Ранее стало известно о том, что для установки Storm Shadow использовали пилоны от ударного самолета Tornado.

Кстати, эта же компания также заявляла, что может адаптировать на Су-24 ракеты Taurus. Отмечали, что для этого им понадобится около 6 месяцев.

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Краткая справка. Storm Shadow – это британско-французская разработка (совместный проект компаний British Aerospace и Matra). Она имеет две основные модификации и, соответственно, дальность поражения – до 250 километров в экспортном варианте и 500 (560) километров в базовом. Во французской армии ракета имеет другое название – SCALP-EG.

Эта ракета имеет дозвуковую скорость – 1 тысячу километров в час. Вес 1,3 тонны, из них 450 килограммов – боевая часть. Ракета имеет турбореактивный двигатель Turbomeca Microturbo TRI 60-30. Летит на достаточно низкой высоте – 30 – 40 метров над землей. Это делает ее довольно сложной целью для средств противовоздушной и противоракетной обороны.