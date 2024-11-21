Могло лететь 12 ракет: в сети показали вероятный удар по военному объекту на Курщине

Украина могла атаковать военный объект на Курщине ракетами Storm Shadow. На обнародованном в сети видео можно увидеть несколько мощных прилетов.

Заметим, что по информации главного редактора Defence Express Олега Каткова, под ударом мог оказаться населенный пункт Марьино Курской области, где мог располагаться "узел связи" России. В то же время OSINT-аналитики заявляют, что объект могли поразить 12-ю ракетами.

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В сети опубликовали момент удара по военному объекту

Ранее СМИ сообщали, что в Курской области якобы был атакован подземный командный пункт группировки армии России, где могли находиться и северокорейские генералы.

Атака на военный объект в Курской области: смотрите видео

В то же время OSINT-аналитики Dnipro Osint сообщают, что по объекту выпустили 12 ракет. Другие аналитики из сообщества "КиберБорошно" подтвердили информацию, что в Марьино действительно присутствует бункер. Их можно увидеть на снимках с Google Street View.

Бункер в Марьино, Курской области / Фото "КиберБорошна"