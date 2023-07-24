"Ну, взорвалось и взорвалось": что стоит за непризнанием священниками российского террора

В ночь на 23 июля россияне ракетным ударом разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе. Впрочем, не все признают этот факт и списывают на "врага человеческого рода". За подобное отрицание российской агрессии должно быть соответствующее уголовное наказание.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил некоторые механизмы, как можно действовать по отношению к таким лицам.

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"То есть те, кто говорит, что это не Россия, а "мы сами виноваты", или боженькая ракеты направляет или еще что-то – таких надо отправлять в соответствующее заведение. Или это сознательные коллаборанты и тогда с ними должен быть другой разговор", – подчеркнул Тизенгаузен.

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По мнению политтехнолога уже не должно быть условных "пряников", а откровенный "метод кнута". Только так можно это побороть.

Это все равно потом вылезет – они никуда не денутся. Будут тихонько смотреть российское телевидение, проклинать нас с вами и ждать, когда в следующий раз, возможно, не Путин, а кто-то другой придет. Или есть еще гуманный способ для людей, отрицающих российскую агрессию, – они должны быть отправлены в Россию,

– сказал он.

Отметим, журналист Денис Кошельник на своей странице в соцсети выложил видео, где представители УПЦ МП комментируют ракетный удар по Одессе и разрушение собора. Один из священнослужителей отреагировал словами: "Значит воля господа. Взорвалось и взорвалось. Все под богом ходим". Другой отметил, что "атаковал враг рода человеческого, а кому это упало на голову, кто и как это – одному богу известно".

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