Страх с детства, – Зеленский о нездоровой реакции России на тему НАТО

Россия резко реагирует на желание Украины стать частью НАТО. Владимир Зеленский объяснил нездоровую реакцию Москвы на эту тему "страхом из детства".

В интервью изданию украинский президент прокомментировал заявления Кремля относительно НАТО и возможного вступления в него Украины.

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Причина резкой реакции России на Альянс

Зеленский сравнил нездоровую реакцию России на тему Североатлантического альянса с детскими страхами.

Это как постоянно говорить об устаревшем страхе из детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает,

– отметил глава государства.

Однако уточнил, что в этом условном шкафу ничего нет, потому что это просто шкаф.

В то же время президент подчеркнул, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество является историческим выбором Украины. А недавнее заявление Путина о якобы "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года", – добавил глава государства.

По его мнению, странно называть это термином "военное освоение". Потому что это – об историческом выборе Украины.

Предыдущие заявления Кремля относительно Украины и НАТО