Для него это катастрофа, – Латушко сказал, чего больше всего боится Лукашенко
У самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко очень много страхов. Главное среди них – оказаться в конце карьеры в тюрьме после Гаагского трибунала.
Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко проводил совещания относительно потенциального ордера на арест от МУС. Он боится оказаться в суде в Гааге.
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"Он убежден, что правя в Беларуси с 1994 года, в течение 29 лет он совершил исторический подвиг, смог создать уникальную страну, которая имеет уникальные успехи в мире. Он сам в это поверил. Оказаться в конце своей карьеры в тюрьме – это катастрофа для него. Его сердце этого не выдержит", – заметил он.
Страхи Лукашенко
Павел Латушко отметил, что Лукашенко очень боится потерять власть. Для него удовольствие, что он может решать судьбы других: приказать убить, посадить, помиловать. Таким образом он подпитывает свою энергию.
Также нелегитимного президента пугает предстоящая победа Украины. Ведь если у Кремля будут большие проблемы, то, конечно, они будут и у Лукашенко.
Потому фактически у него страх от всего. Единственное, чего он не боится, – это Запад. Потому что он всегда считал, что Запад слабый, не имеет силы, воли, характера, чтобы противопоставить его преступлениям, насилию относительно белорусского народа что-то более серьезное,
– заметил оппозиционер.
Латушко о страхах Лукашенко: смотрите видео
Александр Лукашенко: последние новости
- Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко дал интервью пропагандистке Диане Панченко. Там он снова придумывал басни и цинично врал о войне против Украины. В частности, он принялся врать, что если украинцы не зайдут на территорию Беларуси, его страна "никогда не вступит в эту горячую войну". Он умолчал, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.
- Лукашенко заявил, что узнал о начале полномасштабного вторжения якобы с видеообращения Путина. Никаких обсуждений перед этим якобы не было. В то же время нелегитимный президент поделился, что за несколько дней до 24 февраля 2022 года Путин просил у него о помощи – "прикрыть, если что-нибудь произойдет".
- Кроме того, белорусский диктатор сказал, что Россия якобы "выполнила все свои цели в Украине". В то же время Лукашенко путался в терминах и называл полномасштабное российское вторжение то "сво", то войной.