Для него это катастрофа, – Латушко сказал, чего больше всего боится Лукашенко

У самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко очень много страхов. Главное среди них – оказаться в конце карьеры в тюрьме после Гаагского трибунала.

Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко проводил совещания относительно потенциального ордера на арест от МУС. Он боится оказаться в суде в Гааге.

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"Он убежден, что правя в Беларуси с 1994 года, в течение 29 лет он совершил исторический подвиг, смог создать уникальную страну, которая имеет уникальные успехи в мире. Он сам в это поверил. Оказаться в конце своей карьеры в тюрьме – это катастрофа для него. Его сердце этого не выдержит", – заметил он.

Страхи Лукашенко

Павел Латушко отметил, что Лукашенко очень боится потерять власть. Для него удовольствие, что он может решать судьбы других: приказать убить, посадить, помиловать. Таким образом он подпитывает свою энергию.

Также нелегитимного президента пугает предстоящая победа Украины. Ведь если у Кремля будут большие проблемы, то, конечно, они будут и у Лукашенко.

Потому фактически у него страх от всего. Единственное, чего он не боится, – это Запад. Потому что он всегда считал, что Запад слабый, не имеет силы, воли, характера, чтобы противопоставить его преступлениям, насилию относительно белорусского народа что-то более серьезное,

– заметил оппозиционер.

Латушко о страхах Лукашенко: смотрите видео

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