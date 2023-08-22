Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенко проводив наради щодо потенційного ордера на арешт від МКС. Він боїться опинитися у суді в Гаазі.

Читайте також Картопляні байки й іспанський сором: Лукашенко дав інтерв'ю пропагандистці Панченко

"Він переконаний, що правлячи у Білорусі з 1994 року, протягом 29 років він здійснив історичний подвиг, зміг створити унікальну країну, яка має унікальні успіхи у світі. Він сам у це повірив. Опинитися у кінці своєї кар'єри у тюрмі – це катастрофа для нього. Його серце цього не витримає", – зауважив він.

Страхи Лукашенка

Павло Латушко зазначив, що Лукашенко дуже боїться втратити владу. Для нього насолода, що він може вирішувати долі інших: наказати вбити, посадити, помилувати. У такий спосіб він підживлює свою енергію.

Також нелегітимного президента лякає майбутня перемога України. Адже якщо у Кремля будуть великі проблеми, то, звичайно, вони будуть і в Лукашенка.

Тому фактично у нього страх від усього. Єдине, чого він не боїться, – це Заходу. Тому що він завжди вважав, що Захід слабий, не має сили, волі, характеру, щоб протиставити його злочинам, насиллю щодо білоруського народу щось серйозніше,

– зауважив опозиціонер.

Латушко про страхи Лукашенка: дивіться відео

Алєксандр Лукашенко: останні новини