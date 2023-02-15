Путин испугался: почему диктатор хочет пересесть с самолета на бронированный поезд
Российский диктатор Владимир Путин опасается за свою жизнь. В целях собственной безопасности передвигается по стране на бронепоезде.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, секретный маршрут, по которому ездит кортеж президента России, будет несложно узнать.
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На чем передвигается Путин
Сергей Жирнов сообщил, что не только глава России, но и Кореи используют бронепоезда для передвижения.
Вообще бронепоезд – это старая сталинская история гражданской войны. "Мы мирные люди, но наше бронепоезд стоит на запасном пути", – такова была советская песня",
– объяснил он.
По его мнению, Путин, вероятно, пересел на поезд, потому что его труднее отслеживать. В частности, для самолетов есть специальные программные обеспечения, позволяющие исследовать практически все борта, и борта президентского отряда "Россия" тоже.
Жирнов рассказал, что все же самолеты в последнее время стали чаще падать. Последний случай был зафиксирован около трех недель назад.
"По моему, там никто не погиб, но лопасти коснулись земли. Путин, наверное, испугался этого", – напомнил он.
По словам экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки РФ, о страхе российского диктатора свидетельствует и наличие бункера времен Иосифа Сталина, в котором можно разместить целый город.
Сергей Жирнов рассказал, для чего Путину бронепоезд: смотрите видео
Действительно ли все пути Путина скрыты
Сергей Жирнов объяснил, что, вероятно, в бункер Путина ведут секретные дороги.
В России вообще нет ничего секретного,
– подчеркнул он.
По его словам, после покушения на сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипача сообщество журналистских расследований "Bellingcat" нашло секретные паспорта агентов-нелегалов со всеми данными о них. Потому ничего невозможного точно нет.
"Что не найдут эту секретную дорогу?" – сосредоточил внимание Жирнов.
По его мнению, следует ориентироваться на резиденцию Путина "Бочаров ручей". Впрочем, передвижение бронепоездом – это огромная потеря времени.
Очевидность поражения России
Вероятно, что передвижение по стране на бронепоезде диктуется страхом, возникшим у Владимира Путина из-за войны против Украины.
Путин проиграл эту войну 24 февраля, когда он ее начал,
– сообщил он.
По его словам, сначала об этом диктатору говорил генерал-полковник Леонид Ивашов еще 31 января 2022 от имени офицерского собрания.
"Сказал, что Россия не может начинать эту войну и не сможет ее выиграть, Россия распадется и проиграет", – рассказал Жирнов.
К тому же, в обращении был призыв к Путину как к главнокомандующему уйти в отставку. Все понимали, что война плохо закончится для России.
Обращение Путина: что известно
- В конце каждого года Владимир Путин выступает перед федеральным собранием России, где подводит итоги года и рассказывает о положении дел. В России – это конституционная обязанность президента.
- Это послание Путин должен был делать и в конце 2022 года, но, очевидно, диктатору нечего было сказать, поэтому он перенес его к годовщине вторжения в Украину.
- Российский политолог Аббас Галлямов предполагает, что Путин в своем обращении объявит новое наступление на Украину, которое может начаться в этот же день или накануне
- По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, от речи диктатора 21 февраля следует ожидать 2 варианта содержания. Вероятно, что глава России будет иметь не одно, а сразу 2 обращения.