Путин испугался: почему диктатор хочет пересесть с самолета на бронированный поезд

Российский диктатор Владимир Путин опасается за свою жизнь. В целях собственной безопасности передвигается по стране на бронепоезде.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, секретный маршрут, по которому ездит кортеж президента России, будет несложно узнать.

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На чем передвигается Путин

Сергей Жирнов сообщил, что не только глава России, но и Кореи используют бронепоезда для передвижения.

Вообще бронепоезд – это старая сталинская история гражданской войны. "Мы мирные люди, но наше бронепоезд стоит на запасном пути", – такова была советская песня",

– объяснил он.

По его мнению, Путин, вероятно, пересел на поезд, потому что его труднее отслеживать. В частности, для самолетов есть специальные программные обеспечения, позволяющие исследовать практически все борта, и борта президентского отряда "Россия" тоже.

Жирнов рассказал, что все же самолеты в последнее время стали чаще падать. Последний случай был зафиксирован около трех недель назад.

"По моему, там никто не погиб, но лопасти коснулись земли. Путин, наверное, испугался этого", – напомнил он.

По словам экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки РФ, о страхе российского диктатора свидетельствует и наличие бункера времен Иосифа Сталина, в котором можно разместить целый город.

Сергей Жирнов рассказал, для чего Путину бронепоезд: смотрите видео

Действительно ли все пути Путина скрыты

Сергей Жирнов объяснил, что, вероятно, в бункер Путина ведут секретные дороги.

В России вообще нет ничего секретного,

– подчеркнул он.

По его словам, после покушения на сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипача сообщество журналистских расследований "Bellingcat" нашло секретные паспорта агентов-нелегалов со всеми данными о них. Потому ничего невозможного точно нет.

"Что не найдут эту секретную дорогу?" – сосредоточил внимание Жирнов.

По его мнению, следует ориентироваться на резиденцию Путина "Бочаров ручей". Впрочем, передвижение бронепоездом – это огромная потеря времени.

Очевидность поражения России

Вероятно, что передвижение по стране на бронепоезде диктуется страхом, возникшим у Владимира Путина из-за войны против Украины.

Путин проиграл эту войну 24 февраля, когда он ее начал,

– сообщил он.

По его словам, сначала об этом диктатору говорил генерал-полковник Леонид Ивашов еще 31 января 2022 от имени офицерского собрания.

"Сказал, что Россия не может начинать эту войну и не сможет ее выиграть, Россия распадется и проиграет", – рассказал Жирнов.

К тому же, в обращении был призыв к Путину как к главнокомандующему уйти в отставку. Все понимали, что война плохо закончится для России.

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