Четыре страны НАТО разработают крылатую ракету с дальностью более 500 километров

Польша, Франция, Германия и Италия заявили о намерении разработать крылатую ракету с дальностью более 500 километров.

TVN 24 пишет, что министры обороны этих стран уже подписали соответствующий протокол на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Фактически, это старт инициативы по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров.

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Эти ракеты должны заполнить пробел в европейских арсеналах, которая, по мнению этих стран, возникла в результате войны в Украине.

Цель – наладить сотрудничество в развитии нашей ключевой способности в сфере глубоких ударов, а в будущем – совместные проекты над конкретными решениями, которые позволят заполнить пробелы, уменьшить расходы и сократить сроки реализации,

– говорится в сообщении Министерства национальной обороны Польши.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню считает, что новая ракета должна служить средством сдерживания. И предположил, что новое лейбористское правительство Великобритании может присоединиться к разработкам.

Как быстро может появиться ракета

Первый проект оружия может быть разработан до конца года.

Франция предложила базировать оружие на модификации существующей морской крылатой ракеты MdCN (Missile de Croisiere Naval), изготовленной европейской оборонной компанией MBDA, которая также производит Taurus, Storm Shadow и Scalp. Новой ракетой, как ожидается, можно будет стрелять с грузовиков.

Reuters со ссылкой на военный источник сообщил, что новая ракета наземного базирования должна иметь радиус действия от 1000 до 2000 км.

Что важно понимать

Европейские союзники по НАТО фактически снова введут категорию вооружений, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до 2019 года. Документ запрещал ядерные и обычные ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

. Сейчас в Европе есть крылатые ракеты, которые запускают истребители, такие как британская Storm Shadow, французская Scalp и немецкая Taurus с радиусом действия около 500 километров.