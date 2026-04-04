В Эстонии сказали, что Европейский Союз нуждается в гарантиях безопасности от Украины. Это связано с тем, что наше государство имеет очень сильную армию, которая сейчас является крупнейшей и самой опытной в регионе.

В Эстонии считают, что Европа должна рассматривать Украину как ключевого партнера безопасности. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что в Литве тоже недавно заявляли, что больше доверяют украинским военным, чем другим европейским силам.

Почему странам НАТО важна поддержка Украины?

Тарас Загородний отметил, что странам Европейского Союза, в частности Эстонии и Литве, известно реальное положение дел в НАТО. Они понимают, кто действительно имеет влияние и может гарантировать безопасность в случае военных угроз.

Интересно. Премьер-министр Польши Дональд Туск обеспокоен ситуацией вокруг Украины и НАТО. Разговоры о распаде Альянса и ослабление санкций против России вызывают беспокойство. Такое развитие событий может пойти на пользу Кремлю.

Европа, по мнению политтехнолога, чтобы иметь безопасность поддержку от Украины должна увеличить помощь для нашего государства в 2 раза.

Далее, если бы европейцы наконец додумались прислать в Украину свои войска и воевать вместе с украинцами. Например, сбивать дроны, ракеты, то они бы показали США, что Европа чего-то стоит и готова к конкретным действиям,

– сказал он.

Заявления Эстонии и Литвы доказывают то, что в Европе понимают, что только Украина сейчас выполняет функции НАТО.

Кроме того, чтобы усилить военные возможности нашего государства важно, чтобы европейцы инвестировали в украинскую оборонительную промышленность.

Загородний отметил, если Европа пойдет на это, то будет иметь достаточно ракет, чтобы демонстрировать свою силу и независимость от США, однако, по его мнению, у европейцев недостаточно политической воли для этого.

В каком положении сейчас НАТО?