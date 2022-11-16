Убитый на камеру вагнеровец добровольно пошел на обмен, – Подоляк

Накануне в сети активно обсуждали видео с казнью бойца ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Михаил Подоляк объяснил, как он попал в Россию, где его и ликвидировали.

В эфире советник главы Офиса Президента отметил, что Нужин отправился в Россию добровольно. Вагнеровца вместе с другими бойцами обменяли на украинцев, которых удалось вернуть домой.

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Нужин поехал в Россию добровольно

По словам Подоляка, Нужин, как и все остальные, прошел официальную процедуру обмена военнопленными. То есть, он добровольно подписал документ, в котором согласился на то, что его обменяют. Следовательно, никаких нарушений в юридическом плане нет.

У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И это будет у нас зафиксировано,

– добавил Подоляк.

Следовательно, если бы Нужин не согласился участвовать в обмене, его бы в Россию и не отправляли. В то же время Подоляк опроверг информацию, которая тоже распространялась по сети. По его словам, вагнеровца на 20 украинских военнопленных никто не обменивал. Сама процедура происходила по правилу "пакет на пакет". В результате Украина вернула 45 своих военнослужащих, а Россия - "определенное число" своих.

Нужина использовали для пропаганды

По словам Подоляка, Евгений Пригожин мог использовать Нужина. Его могли показательно казнить, чтобы продемонстрировать, что ожидает других бойцов, которые решатся предать своих.

Напомним, что ранее в сети появилось само видео с казнью Нужина. На нем вагнеровец перед своей смертью рассказал, что "проснулся" в подвале, и что теперь его ожидает "суд".

Интересно, что сам "повар Путина" считает соотвественній ролик "прекрасной режиссерской работой". И, конечно, уже нашел в этом след "американских спецслужб". Более того, он даже попросил проверить этот момент генпрокуратуре России.

Как в Украине отреагировали на казнь Нужина

Своим мнением поделился советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он назвал несколько фантастической версию о том, что накануне Нужин прогуливался по Киеву, откуда его похитили в Россию. Не исключено, что это вагнеровец сказал на видео под принуждением.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что видео со "казнью" – хорошо спланированная ИПСО. Таким образом, Кремль пытается отбить у "пушечного мяса" желание сдаваться в плен.

Относительно самого вагнеровца эту ситуацию прокомментировал советник ОП Алексей Арестович. Он заметил, что Нужин не сам сдался, а попал в плен.

Он также добавил, что Украина согласно международному праву не имеет права отказываться от выдачи военнопленных. В то же время, он отметил, что для самой России такие расправы – нормальное явление, которому не стоит удивляться.

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