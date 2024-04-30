Не успокоятся: зачем Беларусь внезапно возобновила риторику "везде враги"
В последнее время белорусы активизировались относительно своих действий и заявлений. Не так давно Александр Лукашенко говорил, что не хочет воевать с Украиной из-за укреплений на границе. А в белорусском командовании сказали, что их якобы пытались атаковать дронами из Литвы. Такие активные заявления, вероятно, связаны с тем, что белорусы хотят "удовлетворить" своих российских партнеров.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что генеральная линия Александра Лукашенко – не втягиваться в войну России с Украиной. Он неоднократно говорил о 120 тысячах украинских военных на границе, что ему вообще не нравится, но он не хочет войны.
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Влияние "старших товарищей"
По мнению экс-сотрудника СБУ, белорусские военные и местные кагэбисты находятся под прямым или косвенным влиянием со стороны своих "старших товарищей" из России.
Это влияние происходит вследствие того, что белорусы ранее или учились в Москве, или имели дружеские отношения с россиянами, или испытывали давление с административной стороны.
Возможно, Беларусь пытаются все же втянуть опосредованным путем в войну с Украиной. Как? Например, россияне давят на белорусский генштаб и заставляют их фальсифицировать данные о якобы обстрелах беспилотниками из Литвы. Таким образом, Лукашенко каждое утро будут докладывать о сбитых 100 – 500 беспилотниках, чтобы у него в голове откладывалось "НАТО на нас нападает",
– подчеркнул Иван Ступак.
Он добавил, что несколько дней назад глава белорусской КГБ Иван Тертель заявил, что на территории города Киева в Оболонском районе есть две больницы, которые используются якобы для того, чтобы там лечили "террористов" под прикрытием местного населения, гражданских и детей. Тертель заметил, что Беларусь "будет бороться". К сожалению, это спровоцировало эвакуацию взрослых и детей из этих больниц.
Возможно, здесь такая же пропаганда, что "везде есть враги": там Литва атакует, здесь Украина лечит каких-то террористов, которые имеют целью напасть на Беларусь. Возможно, таким образом россияне подталкивают Лукашенко принять определенные действия по поводу участия Беларуси в этой войне,
– подытожил Ступак.
Последние заявления Беларуси
- 25 апреля на заседании Всебелорусского народного собрания Иван Тертель выступил с циничной речью, в которой выразил намерение ударить по медицинским больницам – Киевской городской детской клинической больнице № 1 и Киевской городской клинической кожно-венерологической больнице. В этой речи он назвал украинских военных, которых якобы в этих заведениях лечат, террористами, с которыми "будут бороться по законам военного времени".
- Также глава КГБ заявил, что его служба в сотрудничестве с другими силовиками "в последнее время провели ряд острых чекистских мероприятий". Они якобы "позволили предотвратить удары боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах". Хотя никаких фактов, деталей или доказательств этой "атаки" нет.
- А вот представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис заявил, что вышеупомянутые обвинения со стороны Беларуси – дезинформация, и он не может назвать такие заявления иначе как "бредом".
- Лукашенко, со своей стороны, очень испугался из-за принятия пакета военной помощи Украине от США и заявил, что это "важный фактор эскалации конфликта в Украине".