Ракеты летят на Запад и разворачиваются: Игнат объяснил стратегию россиян во время атак

Россияне продолжают ракетный террор мирных городов Украины. Во время массированных атак враг использует почти весь арсенал вооружения, что усложняет работу ПВО, а также применяет разные тактики и маршруты.

К примеру, ракета с Востока может долететь до Львовской области, а затем развернуться и атаковать Хмельнитчину. В эфире 24 Канала Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, зачем россияне постоянно меняют маршруты воздушных целей.

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Как враг истощает нашу ПВО

Каждая ракета индивидуально программируется оператором и имеет свой маршрут. Воздушная цель знает, где ей повернуть налево или направо, какую высоту набрать и когда именно ударить в цель.

Враг делает так всегда и с дронами, и с ракетами. Это такая разведка,

– отметил Игнат.

Группа ракет может вылететь с одного носителя и полететь на Запад, или одна полетит на Север, другая – на Юг, а затем развернуться на 180 градусов и с разных сторон ударить по населенному пункту или по объекту. Россияне делают это для того, чтобы прежде всего обойти системы противовоздушной обороны, а также, чтобы посмотреть, как украинская ПВО будет реагировать на том или ином маршруте.

То же самое каждую ночь россияне делают "Шахедами" – истощают нашу противовоздушную оборону и осуществляют определенную разведку. Маршруты каждый раз меняются,

– добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, если "Шахед" буквально на 5 – 15 километров меняет траекторию полета, тогда приходится корректировать работу мобильных групп, работать в тесном взаимодействии со всеми Силами обороны, чтобы на новом маршруте встретить и уничтожить дрон.

Российский обстрел 8 января: коротко

Ранним утром 8 января российские захватчики нанесли массированный удар по Украине. Одна из вражеских ракет попала в частный дом в городе Змиев. Есть пострадавшие. Также враг бил по промышленным объектам Харькова.

Под российским ударом оказался Новомосковск в Днепропетровской области. Оккупанты атаковали область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом". В результате атаки пострадало 27 человек, из которых четверо – дети.

В Хмельницке из-за обстрела погибли два человека. Россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры области. Больше всего повреждений получил местный бизнес. Взрывы также были слышны в Кривом Роге и Ивано-Франковск.