До прикладу, ракета зі Сходу може долетіти до Львівської області, а потім розвернутися та атакувати Хмельниччину. В етері 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, навіщо росіяни постійно змінюють маршрути повітряних цілей.

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Як ворог виснажує нашу ППО

Кожна ракета індивідуально програмується оператором й має свій маршрут. Повітряна ціль знає, де їй звернути ліворуч чи праворуч, яку висоту набрати й коли саме вдарити в ціль.

Ворог робить так завжди й з дронами, й з ракетами. Це така собі розвідка,

– зазначив Ігнат.

Група ракет може вилетіти з одного носія й полетіти на Захід, або одна полетить на Північ, інша – на Південь, а потім повернутися на 180 градусів й з різних сторін ударити по населеному пункту чи по об'єкту. Росіяни роблять це для того, щоб насамперед обійти системи протиповітряної оборони, а також, аби подивитися, як українська ППО реагуватиме на тому чи іншому маршруті.

Теж саме щоночі росіяни роблять "Шахедами" – виснажують нашу протиповітряну оборону й здійснюють певну розвідку. Маршрути щоразу змінюються,

– додав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, якщо "Шахед" буквально на 5 – 15 кілометрів змінює траєкторію польоту, тоді доводиться коригувати роботу мобільних груп, працювати у тісній взаємодії зі всім Силам оборони, щоб на новому маршруті зустріти й знищити дрон.

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