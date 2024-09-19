Есть три важных шага: может ли стрельба в Москве стать началом раскола России

Стрельба в Москве возле офиса интернет-магазина Wildberries – это обычные бандитские разборки. Вряд ли они приблизят распад России. Но Украина может на это повлиять.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Сейчас мало надежд на то, что Россия "захлебнется" в бандитских "разборках" вроде стрельбы в Москве. Все же страна-агрессор вышла из 90-х годов.

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Как достичь распада России

Как отметил Клочок, бандиты в России, конечно, остались, но значительно важнее теперь есть разные чиновники, которые могут воровать деньги. Серьезные "разборки" продолжаются именно между теми, кто контролирует бюджетные потоки.

Бандитские "разборки" вряд ли что-то всколыхнут. Вы когда-нибудь смотрели их фильмы? Там всегда есть бандиты и кадры из тюрьмы. Для многих в России перестрелка – проявление героизма. Конечно, эти "разборки" разоблачают определенные проблемы, которые есть. Но не верю, что так они перегрызут друг друга. На место одних придут другие. Да и все,

– сказал Клочок.

История с распадом России может начаться совсем с другого направления. Этот процесс существенно могут приблизить удары вглубь по территории страны-агрессора. Местные должны почувствовать, что такое война, которую начал режим Путина. Тут есть три важные шаги.

Удары вглубь России; снос инфраструктурных объектов, обслуживающих ВПК; дестабилизация социальной ситуации в России. Это и станет причиной внутренних процессов там. Они действительно могут помочь изменить в России власть на более лояльную к Украине,

– считает Клочок.

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