Севастополь снова встревожен: в городе слышны звуки стрельбы

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. 13 апреля звуки стрельбы услышали жители Севастополя.

Об этом сообщил ряд российских телеграм-каналов. Там также обнародовали видео, на котором слышен звук стрельбы.

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Заметим, что неизвестно, что именно стало причиной стрельбы. Однако у россиян, оккупировавших полуостров, это вызвало настоящую панику.

Добавим, что утром 13 апреля "хлопок" прозвучал в районе села Кринички Кировского района. Из опубликованных кадров видно, что там оккупанты хранили свою технику. По данным местных, в районе взрыва было много российской техники.

Звуки стрельбы в Крыму: смотрите видео

В Севастополе снова неспокойно: смотрите видео

Это неудивительно, ведь кроме слухов о контрнаступлении ВСУ, захватчиков регулярно кошмарят украинские партизаны. К примеру, на днях представители движения "Атеш" обнаружили бензосклад врага во временно оккупированном Симферополе.

Детали сообщили сами партизаны на своей странице в телеграме. Они отметили, что "Атеш" видит все. Также они показали кадры, на которых видно точное месторасположение склада с бензином врага.

А еще 5 апреля партизаны показали фотографии линии обороны, принадлежащей русской армии. Она расположена у Новопавловки в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма. Партизаны сообщили, что имеют информацию о каждой окопной системе, траншее и позиции огня, которую захватчики готовят для своей уже провалившейся обороны.

Ранее постоянный представитель Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что Крым будет освобожден военным путем. Ранее на саммите "Крымской платформы" говорили о дипломатическом пути, однако Россия самостоятельно изменила правила игры, и приоритеты Украины изменились.