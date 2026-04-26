Трамп показал кадры стрельбы и ответил, был ли он целью

Кадры из отеля перед выстрелами Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
Что рассказал Трамп о стрельбе на мероприятии, где он был?
Дональд Трамп показал кадры с камер видеонаблюдения перед инцидентом в отеле Washington Hilton, где был ужин корреспондентов Белого дома 25 апреля и где он присутствовал.
На кадрах видно, как агенты, стоявшие на страже на месте происшествия, быстро реагировали на ситуацию, что разворачивалась вне поля зрения камеры.
Дональд Трамп показал кадры накануне стрельбы
Во время пресс-конференции у американского лидера спросили, считает ли он, что был мишенью стрелка. На это Трамп дал интересный ответ.
Думаю, эти люди сумасшедшие. Никогда не знаешь,
– заявил глава Белого дома.
Также у американского лидера спросили, почему стрельбы и покушения постоянно случаются именно с Дональдом Трампом. Лидер США сказал, что "изучал убийства".
"Они всегда выбирают самых влиятельных людей, например Авраама Линкольна. Они не трогают тех, кто ничего особенного не делает. Я не хочу этого говорить, но я сделал много. Мы сделали очень много", – сказал Трамп.
Временный начальник полиции департамента столичной полиции США Джеффри В. Кэрролл на вопрос, в кого целился стрелок, арестованный на контрольно-пропускном пункте во время ужина корреспондентов Белого дома, ответил, что это "вероятно, часть расследования".
Мы знаем, что президент был в бальном зале. Мы знаем, что там были члены Кабинета министров и много гостей,
– сказал правоохранитель.
Что еще известно о стрельбе и подозреваемом в инциденте?
Инцидент произошел вечером 25 апреля по Вашингтону. После выстрелов Дональда Трампа срочно вывели из зала, где проходил ужин корреспондентов Белого дома.
Позже стало известно, что стрелка задержали. Дональд Трамп сказал, что секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу, а сам он планирует вернуться на мероприятие.
Впоследствии СМИ опубликовали информацию о подозреваемом стрелка. Как оказалось, это был 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, Калифорния. Мужчина был госпитализирован, а уже 27 апреля – уже прибудет в суд.