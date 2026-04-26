Трамп показал кадры стрельбы и ответил, был ли он целью

Кадры из отеля перед выстрелами Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Что рассказал Трамп о стрельбе на мероприятии, где он был?

Дональд Трамп показал кадры с камер видеонаблюдения перед инцидентом в отеле Washington Hilton, где был ужин корреспондентов Белого дома 25 апреля и где он присутствовал.

На кадрах видно, как агенты, стоявшие на страже на месте происшествия, быстро реагировали на ситуацию, что разворачивалась вне поля зрения камеры.

Дональд Трамп показал кадры накануне стрельбы / Видео с аккаунта президента США в соцсети Truth Social

Во время пресс-конференции у американского лидера спросили, считает ли он, что был мишенью стрелка. На это Трамп дал интересный ответ.

Думаю, эти люди сумасшедшие. Никогда не знаешь,

– заявил глава Белого дома.

Также у американского лидера спросили, почему стрельбы и покушения постоянно случаются именно с Дональдом Трампом. Лидер США сказал, что "изучал убийства".

"Они всегда выбирают самых влиятельных людей, например Авраама Линкольна. Они не трогают тех, кто ничего особенного не делает. Я не хочу этого говорить, но я сделал много. Мы сделали очень много", – сказал Трамп.

Временный начальник полиции департамента столичной полиции США Джеффри В. Кэрролл на вопрос, в кого целился стрелок, арестованный на контрольно-пропускном пункте во время ужина корреспондентов Белого дома, ответил, что это "вероятно, часть расследования".

Мы знаем, что президент был в бальном зале. Мы знаем, что там были члены Кабинета министров и много гостей,

– сказал правоохранитель.

Что еще известно о стрельбе и подозреваемом в инциденте?

Инцидент произошел вечером 25 апреля по Вашингтону. После выстрелов Дональда Трампа срочно вывели из зала, где проходил ужин корреспондентов Белого дома.