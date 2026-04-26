Кадри з готелю перед пострілами Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Що розповів Трамп про стрілянину на заході, де він був?

Дональд Трамп показав кадри з камер відеоспостереження перед інцидентом у готелі Washington Hilton, де була вечеря кореспондентів Білого дому 25 квітня та де він був присутній.

На кадрах видно, як агенти, що стояли на варті на місці події, швидко реагували на ситуацію, що розгорталася поза полем зору камери.

Дональд Трамп показав кадри напередодні стрілянини / Відео з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Під час пресконференції в американського лідера запитали, чи вважає він, що був мішенню стрільця. На це Трамп дав цікаву відповідь.

Гадаю, ці люди божевільні. Ніколи не знаєш,

– заявив глава Білого дому.

Також в американського лідера запитали, чому стрілянини та замахи постійно трапляються саме з Дональдом Трампом. Лідер США сказав, що "вивчав вбивства".

"Вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не чіпають тих, хто нічого особливого не робить. Я не хочу цього казати, але я зробив багато. Ми зробили дуже багато", – сказав Трамп.

Тимчасовий начальник поліції департаменту столичної поліції США Джеффрі В. Керролл на запитання, у кого цілився стрілець, заарештований на контрольно-пропускному пункті під час вечері кореспондентів Білого дому, відповів, що це "ймовірно, частина розслідування".

Ми знаємо, що президент був у бальній залі. Ми знаємо, що там були члени Кабінету міністрів і багато гостей,

– сказав правоохоронець.

Що ще відомо про стрілянину та підозрюваного в інциденті?

Інцидент трапився ввечері 25 квітня за Вашингтоном. Після пострілів Дональда Трампа терміново вивели із зали, де проходила вечеря кореспондентів Білого дому.