Убийство в Черкасской области: после выговора бывший глава областной полиции стал заместителем главы Нацпола

27 июня в Черкасской области в ходе спецоперации погибли 4 полицейских и один ветеран. Тогдашнего главу областной полиции Олега Гудыму отстранили от должности на время служебного расследования, а по его завершению – вынесли строгий выговор.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщили в Департаменте главной инспекции и соблюдения прав человека Национальной полиции Украины.

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Где сейчас работает Олег Гудыма?

В настоящее время Олега Гудыму перевели на должность помощника главы Национальной полиции Украины организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Напомним, что после трагедии в Черкасской области отстранения Гудымы требовали ветераны. Они устроили протест в Черкассах с плакатами: "Гудыму вон!".

Через три дня глава Нацполиции Иван Выговский представил нового руководителя полиции Черкасской области — полковника полиции Ярослава Меженного.

Напомним, что 27 января в селе Нехворощ Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один был ранен. По данным следствия, стрельбу открыл 59-летний бывший военный Сергей Русинов, которого разыскивали по делу об убийстве.

Когда мужчина увидел правоохранителей, он сбежал из дома, прихватив автомат, и спрятался в лесу. Во время задержания он открыл огонь. Спецназовцы были вынуждены ликвидировать стрелка.

Позже в деле появились новые подробности. Предварительно установлено, что Русинов находился в неприязненных отношениях с депутатом Корсунь-Шевченковского городского совета Виталием Сторожуком. Между ними был конфликт из-за земли. Поэтому, когда в декабре 2025 года сгорел автомобиль депутата, подозрение по статье "покушение на убийство" получил Русинов.

По данным полиции, в доме Русинова обнаружили тайник с оружием, боеприпасами, гранатами, патронами и около 4 килограммов наркотиков. Эта история возмутила ветеранов, и они вышли на протесты.

Отметим, что по факту стрельбы полиция возбудила дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием. Расследование продолжается до сих пор.

Также ГБР возбудило дело по статье о превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия.