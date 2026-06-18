Про це у коментарі "Громадському" розповіли у Департаменті головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України.

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Де зараз працює Олег Гудима?

Нині Олега Гудиму перевели на посаду помічника Голови Національної поліції України організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України.

Нагадаємо, що після трагедії на Черкащині відсторонення Гудими вимагали ветерани. Вони влаштували протест у Черкасах із плакатами: "Гудиму геть!".

Через три дні голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового очільника поліції Черкаській області – полковника поліції Ярослава Меженного.

Нагадаємо, що 27 січня в селі Нехворощ Черкаської області під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один був поранений. За даними слідства, стрілянину відкрив 59-річний колишній військовий Сергій Русінов, якого розшукували у справі про вбивство.

Коли чоловік побачив правоохоронців, то втік з місця проживання, прихопивши автомат, і сховався в лісі. Під час затримання він відкрив вогонь. Спецпризначенці були змушені ліквідувати стрільця.

Пізніше у справі з'явилися нові деталі. Попередньо, Русінов мав неприязні стосунки з депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради Віталієм Сторожуком. Між ними був конфлікт щодо землі. Тому, коли у грудні 2025 року згорів автомобіль депутата, підозру за статею "замах на вбивство" отримав Русінов.

За даними поліції, у будинку Русінова знайшли схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько 4 кілограмів наркотиків. Ветеранів збурила ця історія, і вони вийшли на протести.

Зауважимо, що за фактом стрілянини поліця відкрила провадження про посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Розслідування досі триває.

Також ДБР відкрило провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки.