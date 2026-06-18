Про це в коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

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У Тернополі на вулиці Степана Бандери у четвер, 18 червня, сталася надзвичайна ситуація.

За словами мешканців будинку, озброєний чоловік може утримувати в квартирі жінку. Також очевидці повідомляють, що чули звуки, схожі на постріли.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що наразі на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби – з чоловіком ведуться перемовини.

За даними джерел місцевого пабліку "20 хвилин" у правоохоронних органах, про випадок домашнього насильства поліцію повідомила родичка чоловіка, яка перебуває в іншому місті.

Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Також джерело зазначає, що він має наркотичну залежність.

Спецпризначенці, які перебувають на місці, кажуть, що він вимагає, аби до нього приїхав кум. І погрожує, ймовірно, зброєю та вибухівкою.

Згодом речник поліції Тернопільщини Андрій Василик уточнив, що повідомлення про те, що чоловік погрожує жінці насильством надійшло на лінію 102 близько п'ятої ранку. Після прибуття правоохоронців на місце події жінка не виходила на контакт, а чоловік почав висловлювати погрози.

Перемовини із зловмисником тривали декілька годин.

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Станом на 10:30 чоловіка затримали. Про це повідомляє "20 хвилин".

Під балконом квартири затриманого залишилися розкидані речі. Місцеві мешканці стверджують, що під час конфлікту чоловік викидав їх просто з вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає. До жінки, яку чоловік утримував в квартирі і, ймовірно, чинив насильство, пішли медики.

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До слова, 17 червня на Київщині сталася жахлива трагедія. 28-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини у її власному будинку. За даними слідства, нападник прийшов до оселі вночі та завдав смертельного ножового поранення дитині, поки вона спала.