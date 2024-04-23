Суд вынес приговор солдату-срочнику, который расстрелял нацгвардейцев в Днепре
Источник:Офис Генерального прокурора
В конце января 2022 года нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре. В Офисе Генерального прокурора заявили, что ему назначили наказание.
Так, нацгвардейцу назначено наказание – пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили во вторник, 23 апреля.
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Назначено наказание
Днем 23 апреля в Офисе Генерального прокурора сообщили, что принят приговор солдату-срочнику Нацгвардии Украины.
Суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием,
– говорится в сообщении.
Нацгвардейцу назначено наказание – пожизненное лишение свободы.
Нацгвардеец, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, приговорен к пожизненному заключению / Фото Офис Генерального прокурора
Так, прокуроры в суде доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре. "Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения различной степени тяжести. После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие", – отметили в Офисе Генерального прокурора.
Впоследствии злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что в суде осужденный полностью признал свою вину.
Известно, что приговор суда он ожидал под стражей.
Что известно о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше": основное
- В Днепре на "Южмаше" 27 января 2022 года произошла трагедия. Нацгвардеец Артем Рябчук 27 января открыл огонь на территории предприятия и застрелил 5 человек.
- Впоследствии полиция задержала Рябчука, который расстрелял нацгвардейцев.
- В результате трагедии жертвами стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина.
Среди погибших:
Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула;
Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника караула;
Александр Драган – младший сержант младший сержант;
Леонид Черник – старший солдат;
Вера Лебединец – контролер КПП.