Алексей Сухачев – директор Государственного бюро расследований – рассказал, что Рябчук отказался от показаний, которые предоставил ранее. Подозреваемый ранее сообщал, что совершил преступление на почве неуставных отношений. В частности, из-за травли и систематического пренебрежительного отношения.

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Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затемнение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и сознание тех действий, которые он совершал,

– заметил Сухачев.

В ходе допроса Рябчук заявил, что у него было ужасное состояние. Парень отметил: "я просто терпел, терпел, терпел". Когда его спрашивают, "устал ли терпеть?", Рябчук ответил утвердительно.

Эти данные будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы

Рябчуку запретили принимать передачи от незнакомцев

Правозащитница Лада Соколова рассказала, что группа поддержки Рябчука не разрешает ему принимать одежду и продукты от незнакомых людей. Это сделали, чтобы предотвратить его возможное отравление.

Группа помощи по делу днепровского стрелка была создана 3 февраля. В ее состав также вошли адвокаты Денис Гордеев, Тамила Ульянова и правозащитник Дмитрий Павличенко.

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