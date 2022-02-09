Олексій Сухачов – директор Державного бюро розслідувань – розповів, що Рябчук відмовився від свідчень, які надав раніше. Підозрюваний раніше повідомляв, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин. Зокрема, через цькування та систематичне зневажливе ставлення.

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Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв,

– зауважив Сухачов.

Під час допиту Рябчук заявив, що у нього був жахливий стан. Хлопець зауважив: "я просто терпів, терпів, терпів". Коли його запитали, чи "втомився терпіти?", Рябчук відповів ствердно.

Ці дані перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи.

Рябчуку заборонили приймати передачі від незнайомців

Правозахисниця Лада Соколова розповіла, що група підтримки Рябчука не дозволяє йому приймати одяг та продукти від незнайомих людей. Це зробили, аби запобігти його можливому отруєнню.

Групу допомоги у справі дніпровського стрілка створили 3 лютого. До її складу також увійшли адвокати Денис Гордєєв, Таміла Ульянова і правозахисник Дмитро Павліченко.

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