Олексій Сухачов – директор Державного бюро розслідувань – розповів, що Рябчук відмовився від свідчень, які надав раніше. Підозрюваний раніше повідомляв, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин. Зокрема, через цькування та систематичне зневажливе ставлення.
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Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв,
– зауважив Сухачов.
Під час допиту Рябчук заявив, що у нього був жахливий стан. Хлопець зауважив: "я просто терпів, терпів, терпів". Коли його запитали, чи "втомився терпіти?", Рябчук відповів ствердно.
Ці дані перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи.
Рябчуку заборонили приймати передачі від незнайомців
- Правозахисниця Лада Соколова розповіла, що група підтримки Рябчука не дозволяє йому приймати одяг та продукти від незнайомих людей. Це зробили, аби запобігти його можливому отруєнню.
- Групу допомоги у справі дніпровського стрілка створили 3 лютого. До її складу також увійшли адвокати Денис Гордєєв, Таміла Ульянова і правозахисник Дмитро Павліченко.
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