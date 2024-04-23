Так, нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі. Про це повідомили у вівторок, 23 квітня.

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Призначено покарання

Вдень 23 квітня в Офісі Генерального прокурора повідомили, що ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю,

– йдеться у повідомленні.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців у Дніпрі, засуджений до довічного ув'язнення / Фото Офіс Генерального прокурора

Так, прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі. "Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п'ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю", – зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Згодом зловмисника затримали працівники правоохоронних органів. Зазначається, що в суді засуджений повністю визнав свою провину.

Відомо, що на вирок суду він очікував під вартою.

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