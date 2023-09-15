Стрельба в Днепре: началось заседание суда по делу подозреваемой, которая была в авто

В Днепре началось заседание суда по делу подозреваемой Татьяны Патинки, которая была в машине Силогавы, застреленного патрульным. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Джумбери Силогаву застрелил в Днепре 29 августа патрульный полицейский. В машине с ним была женщина, 23-летняя Татьяна Патинка. Сейчас ей избирают меру пресечения.

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Что известно о судебном заседании

Оно началось в Бабушкинском райсуде Днепра.

Женщине – участнице инцидента с патрульными избирают меру пресечения, ведь именно она находилась за рулем автомобиля. 12 сентября ей объявили подозрение.

Как сообщают корреспонденты "Суспильного" из зала суда, прокурор просит о домашнем ночном аресте для подозреваемой, с 22 до 8 часов.

Татьяна Патинка в зале суда: смотрите видео

В чем подозревают Татьяну Патинку

Следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили ей уведомление о подозрении по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.п.).

Ранее СМИ показали ролик, на котором видно, что находившаяся на месте событий во время стрельбы в Днепре женщина приняла участие в драке с патрульными. На кадрах можно увидеть, что мужчина нападал на патрульного, тот защищался и отступал. В этот момент Татьяна напала на патрульную со спины и схватила ее.

Кроме этого, она пыталась уехать с места происшествия после того, как патрульные остановили автомобиль после совершения ДТП.

В полиции отметили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация.

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Кто такая Татьяна Патинка

О Патинке известно, что она, вероятно, была любовницей погибшего Силогавы. Родом женщина из поселка Петриковка в Днепропетровской области. Там жил и сам Силогава, у которого был ритуальный бизнес. Очевидно, Патинка также была причастна к этой сфере, поскольку выкладывала тиктоки на фоне гробов.