В Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль: есть пострадавший

В воскресенье, 10 марта, в Кривом Роге произошла стрельба. Известно, что в результате столкновения был ранен мужчина.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.

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Что известно о стрельбе в Кривом Роге

Согласно данным правоохранителей, сегодня, 10 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района города.



В Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль / Фото полиция Днепропетровской области

Так, правоохранители выехали на место событий.

В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу,

– сообщили полицейские.



Неизвестные обстреляли машину в Кривом Роге / Фото полиция Днепропетровской области

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Также в полиции отметили, что принимаются меры для установления и задержания лиц, причастных к хулиганским действиям.

В Харьковской области мужчина бросил гранату под авто военной

Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль военной. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.

Таким образом мужчина хотел "отомстить" за долгие неприязненные отношения.

Правоохранители уже задержали 25-летнего подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.