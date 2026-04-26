Может быть постанова, – эксперт-международник назвал интересные нюансы в "покушении" на Трампа
25 апреля Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп срочно эвакуировали с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, который проходил в отеле Washington Hilton. Все из-за того, что вооруженный мужчина начал стрелять по сотрудникам службы безопасности. Открытым остается вопрос, следует ли расценивать это покушением на лидера США.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что это должно установить следствие, ведь вытекает много нюансов.
Странные детали вокруг "покушения" на Трампа
По мнению политолога, стрельба, которая произошла в отеле Washington Hilton, выглядит максимально странно и непонятно по многим причинам. Он указал на то, что это мероприятие является ежегодным, то есть было запланировано. Трамп не оказался там случайно, это не была встреча где-то посреди улицы. То есть проводилась работа по безопасности, соответствующая подготовка.
Есть видео с камер наблюдения как этот школьный учитель, вооруженный до зубов, просто пробегает между работниками Секретной службы, и только потом вдогонку они начинают стрелять. Я не сторонник конспирологических теорий, но в этой ситуации все выглядит чрезвычайно странно,
– считает Несвитайлов.
По словам эксперта-международника, теория о том, что это спланированная пиар-акция Дональдом Трампом будет пользоваться популярностью. Ведь, как отметил Несвитайлов, у американского президента пока ситуация с рейтингами плохая. Поэтому надо вызвать единение. Как известно, война в Иране, которую продолжает Трамп, среди американского общества поддержки не вызывает.
Даже если это покушение не организовали, то допустили, чтобы оно произошло для того, чтобы повысить Трампу рейтинг. Или мы должны принять ту действительность, что Секретная служба президента США состоит из абсолютных невежд, которые не умеют выполнять свои обязанности,
– озвучил Несвитайлов.
Политолог обратил внимание и на странные слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая накануне этого мероприятия озвучила, что на этом ужине корреспондентов "будет весело и будут выстрелы". По словам Несвитайлова, еще только добавляет странности вокруг этого случая в отеле Washington Hilton.
"Прямых доказательств, что это была постанова – нет, но складывается стойкое впечатление и на это указывает много фактов, что это может быть именно постанова. Такие мероприятия планируются за месяцы, Секретная служба согласно протоколу неделями должна следить за этим отелем, знать все входы и выходы, а все, кто туда заселяется, должны проходить дополнительный контроль, потому что это же событие с участием первых лиц государства", – подчеркнул Несвитайлов.
К сведению! Возле отеля Washington Hilton в 1981 году была попытка убить тогдашнего лидера США Рональда Рейгана. Это произошло через два месяца после того как он вступил в должность президента. Покушение совершил Джон Гинкли-младший, он выстрелил шесть раз. Тогда Рейган и его сопровождающие получили ранения.
Что еще известно об инциденте в Washington Hilton?
- Во время ужина вооруженный мужчина ворвался в бальный зал. Присутствующие среагировали и начали прятаться под столами. Сообщается, что могло быть от 4 до 6 выстрелов. Нападавший попытался прорвать кордон охраны, его остановили.
Стрельбу в отеле открыл Коул Томас Аллен. Мужчине 31 год, он работал учителем в Южной Каролине. Его задержали правоохранители. Они предварительно озвучили, что действовал он самостоятельно. Сосед нападавшего рассказал СМИ, что у мужчины могло быть расстройство аутистического спектра.
- Правоохранители сообщили, что подозреваемый имел при себе дробовик, пистолет и ножи. Он был гостем отеля Washington Hilton. Во время стрельбы был ранен офицер Секретной службы США. Коул Аллен должен появиться в суде 27 апреля.
- Западные СМИ сообщили, что Коул Аллен озвучил правоохранителям, что намеревался стрелять в чиновников администрации Трампа. Также известно, что согласно информации Федеральной избирательной комиссии, осенью 2024 года он пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.