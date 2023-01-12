Стремление Лондона поставлять танки Украине является "головной болью" для Шольца, – Politico

В Берлине пока не планируют передавать Украине "Леопарды". Стремление Лондона по поставкам нашему государству танков является "головной болью" для Олафа Шольца.

Впрочем, маловероятно, что действия Великобритании изменят позицию канцлера. Она сильно зависит от Вашингтона. Об этом со ссылкой на двух немецких чиновников пишет Politico, информирует 24 Канал.

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"Позиция Шольца зависит от Байдена"

Представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона поставлять Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии по предоставлению Киеву Leopard 2.

Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство,

– подчеркнул Штеффен Хебештрайт.

В Politico отметили, на условиях анонимности два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена. В частности, с ним канцлер тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление по поставке в Украину немецких и американских БМП.

На региональном предвыборном митинге в Берлине 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения оружия с президентом США, сказав, что поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с трансатлантическим партнером".

Впрочем, издание отмечает, что поставки британской техники усилят давление на канцлера, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским 11 января Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту "Леопардов" . В Politico отмечают, что большим препятствием для этих передач есть то, что Берлин должен дать "зеленый свет" на реэкспорт оружия немецкого производства.

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Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard, – Кулеба

Отметим, что 10 января в Украину приехала глава МИД Германии Анналена Бербок. Позже Дмитрий Кулеба отметил что не сомневается в том, что наше государство получит танки Leopard.

"Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь", – подчеркнул глава МИД.